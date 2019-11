Sudafrica troppo forte per l’Inghilterra! Gli Springboks si laureano campioni del mondo di rugby

Il Sudafrica è campione del mondo di Rugby: Inghilterra ko in finale a Yokohama 32-12

Dopo l’eliminazione clamorosa degli All Blacks dalla Coppa del Mondo di Rugby 2019, tutta l’attenzione è ricaduta su Sudafrica e Inghilterra, che si sono sfidate oggi in Giappone per la finalissima iridata. Al termine del match, ad esultare al Nissan Stadium di Yokohama sono gli Springboks, che hanno battuto i Reds col punteggio di 32-12. Il Sudafrica festeggia dunque il terzo titolo iridato della storia, dopo le vittorie del 1995 e 2007 dopo una partita equilibrata, decisa dai calci piazzati.

