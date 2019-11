Coppa del Mondo spada maschile, Italia seconda nella prova a squadre a Berna: la Francia si impone all’ultima stoccata

L’Italia si piazza al secondo posto nella prova di Coppa del Mondo di spada maschile a squadra: azzurri sconfitti dalla Francia nella finale di Berna

Ad un passo dal gradino più alto del podio, o per meglio dire, ad una sola stoccata. L’Italia chiude al secondo posto la prima gara a squadre della stagione di Coppa del Mondo di spada maschile, svoltasi sulle pedane di Berna. Il quartetto azzurro schierato dal CT Sandro Cuomo, composto da Marco Fichera, Andrea Santarelli, Enrico Garozzo e Davide Di Veroli, è stato sconfitto in finale dalla Francia campione del mondo in carica, capace di imporsi all’ultima e decisiva stoccata sul punteggio di 45-44.

