Coppa Davis – Nadal commosso: “abbiamo superato tante difficoltà, anche la morte del papà di Roberto”

Il tennista spagnolo ha commentato la vittoria della sesta Coppa Davis, ottenuta battendo in finale a Madrid il Canada

Serata speciale per la Spagna, che conquista la sesta Coppa Davis della propria storia davanti al pubblico di Madrid. Roberto Bautista Agut e Rafa Nadal conquistano i due punti decisivi per regalare l’Insalatiera ai tifosi iberici, accorsi in massa alla Caja Magica per spingere la selezione spagnola al successo.

Commosso a fine gara Nadal, che ha espresso le proprie emozioni al termine della partita: “è stata una settimana fantastica, abbiamo superato diverse difficoltà tra cui la morte del papà di Roberto e l’infortunio di Marcel Granollers. Non potrei essere più felice, è un momento indimenticabile in questo palazzetto fantastico. Ringrazio il pubblico, abbiamo combattuto duramente”.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE