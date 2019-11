Coppa Davis – I difetti del nuovo format e l’applauso a Bautista, Nadal ammette: “quello che ha fatto è disumano”

Nadal elogia l’incredibile gesto di Bautista Agut: le parole del numero 1 al mondo dopo la vittoria della Coppa Davis 2019

Una serata ricca di emozioni ieri a Madrid con la finalissima di Coppa Davis tra Spagna e Canada. Gli iberici hanno ottenuto una vittoria stracciante, trionfando solo con i due singolari, senza permettere ai rivali di giocarsi l’ultima chance nel doppio.

Una serata magica, col ritorno in campo di Roberto Bautista Agut dopo la morte del padre: lo spagnolo ha subito portato una grande gioia alla sua squadra, aggiudicandosi la vittoria del primo match della finale. Poi è stato il turno di Nadal, che ha permesso alla Spagna di festeggiare la sua sesta Coppa Davis della storia.

“La persona che è stata vitale in questa Coppa Davis è stata Roberto, quello che ha fatto è disumano. Suo padre è morto, è partito, è tornato ieri pomeriggio e oggi era pronto a giocare ad un livello molto alto“, ha dichiarato Nadal in conferenza stampa.

“Su questa superficie c’è sempre un rischio, si è già stato visto altre volte, ma per fortuna ho resistito. Sono incredibilmente felice di chiudere l’anno in questo modo. Per me è aggiungere qualcosa del genere è importante e la sensazione di aver potuto godermi questa vittoria a casa è stata un’esperienza indimenticabile“, ha aggiunto.

“Si gioca a tennis. È una competizione singolare. A volte, quando giochi in gruppo, i sentimenti possono farti passare dei brutti momenti. Ma ho iniziato molto giovane e nella mia carriera ho vissuto molti momenti di tensione. Quando giochi per il tuo paese e davanti alla tua gente, o senti pressione perché non lo fai solo per te stesso o hai la capacità di trasformarlo in qualcosa di positivo e andare d’accordo con la squadra e il pubblico. Mi diverto sempre a rappresentare il mio paese in entrambi i giochi e Davis e converto quella responsabilità in qualcosa che mi aiuta a esibirmi“, ha continuato Nadal prima di aprire una parentesi sul nuovo format della competizione: “penso che ci siano cose molto buone e altre che possono essere migliorate. Mi sembra che sia molto eccitante, tutte le qualifiche sono combattute e ogni punto è importante, questo lo rende molto interessante per il pubblico. L’unico aspetto negativo è non giocare in casa tranne che nelle qualificazioni. Il tennis ha bisogno di una Coppa del mondo come questa, tra una settimana o dieci giorni e nello stesso posto. È stato realizzato con un formato di successo. Il problema sono i programmi, non possiamo nasconderlo. Sono entrato nella mia stanza negli ultimi tre giorni alle 3:20, 4:24 e 2:10”.

