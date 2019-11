Coppa Davis – Il Canada batte gli USA e si qualifica: Italia costretta a vincere per sperare nella qualificazione

Il Canada batte anche gli USA e si qualifica alla fase eliminatoria della Coppa Davis: decisive le vittorie in singolare di Pospisil e Shapovalov

Dopo la vittoria sull’Italia nella giornata inaugurale, il Canada si ripete con un altro importante successo nel secondo match del girone. Nel derby contro gli Stati Uniti, Pospisil e Shapovalov si esaltano ottenendo due vittorie importanti nei singolari che valgono la qualificazione. Dopo aver battuto Fognini, Pospisil (150 al mondo) si ripete contro Opelka (36 ATP) trionfando in due combattuti tie-break (5-7 / 7-9). Shapovalov supera il giovane Fritz nell’altro match con il punteggio di 6-7 (6-8) / 3-6. Il doppio è andato a tavolino agli Stati Uniti visto che il Canada non è riuscito a trovare due gocatori in grado di disputare il match (si pensa a risparmiare energie?!). Adesso l’Italia dovrà vincere contro gli USA, con il punteggio più largo possibile al fine di rientrare fra le migliori due seconde per non rischiare di abbandonare il torneo.

