Coppa Davis – Fognini, il ko col Canada e la speranza per la sfida con gli Stati Uniti: “la stanchezza si è fatta sentire”

Fabio Fognini commenta il primo ko azzurro in Coppa Davis: le parole del ligure dopo il 2-1 dell’Italia contro il Canada

L’esordio nel nuovo format di Coppa Davis non sorride all’Italia: gli azzurri hanno infatti perso la prima sfida contro il Canada per 2-1. Fognini e Berrettini hanno ceduto ai rivali canadesi nei due singolari, per poi invece conquistare la vittoria in coppia insieme nel doppio.

La strada per la qualificazione adesso è tutta in salita, ma il passaggio del turno non è impossibile. L’Italia dovrà infatti mandare al tappeto gli Stati Uniti. Una prima sfida amara per Fognini: “speravamo che andasse meglio. La stanchezza della parte finale di stagione per me si è fatta sentire. Però oggi ho perso contro un avversario che ha giocato meglio quando doveva e ha meritato. Sono contento però di aver vinto il doppio che con questa strana formula può essere importante mercoledì. Ora spero di non giocare contro Opelka“, ha dichiarato il ligure.

