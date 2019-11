Coppa Davis – Riscatto Fognini contro Opelka, l’azzurro si impone in tre set e manda in vantaggio l’Italia

Il ligure supera in tre set il suo avversario americano, regalando il primo punto all’Italia nella sfida contro gli USA

Fabio Fognini regala il primo punto all’Italia nella sfida con gli Stati Uniti, decisiva per la qualificazione al turno successivo di Coppa Davis. Il tennista ligure supera in tre set Reilly Opelka, stendendolo con il risultato di 6-4, 6-7 (4), 6-3 dopo un’ora e cinquantaquattro minuti di gioco.

Una vittoria che vale tantissimo per la Nazionale di Barazzutti, chiamata obbligatoriamente a battere gli statunitensi per avere una chance di qualificazione come migliore seconda. Toccherà adesso a Berrettini scendere in campo contro Taylor Fritz, andando a caccia di un successo che potrebbe spingere l’Italia ai quarti di finale.

