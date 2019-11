Coppa Davis – Arrivano le dure critiche di Fognini: “è normale?” [FOTO]

Fognini sincero sui social: la critica al nuovo format di Coppa Davis è d’obbligo

Il nuovo format della Coppa Davis sta ricevendo moltissime critiche: non solo i fan si lamentano del nuovo torneo firmato Gerard Piquè, ma anche i giocatori e gli allenatori non sono soddisfatti dall’organizzazione. Ieri l’Italia è stata eliminata dagli Stati Uniti, al termine del doppio che si è conlcuso oltre le 4 del mattino. Non è mancato quindi uno sfogo social da parte di Fabio Fognini: “finalmente abbiamo finito, le nuove regole non sono delle migliori, possiamo dirlo“, ha scritto in una storia Instagram taggando la Federazione internazionale di tennis. “4.18. E’ normale?“, ha aggiunto taggando invece la Coppa Davis.

