Coppa Davis – Fognini e Berrettini trionfano nel doppio col Canada, strada in salita per l’Italia

Fognini e Berrettini ci mettono una pezza: Canada-Italia finisce 2-1 grazie alla vittoria azzurra nel doppio, strada tutta in salita

In molti davano l’Italia favorita nel nuovo format di Coppa Davis iniziato ieri a Madrid, ma gli azzurri hanno iniziato la loro avventura col piede sbagliato. L’Italia ha infatti perso la sfida contro il Canada per 2-1: nei due singolari, Fognini e Berrettini hanno ceduto ai loro rivali, per poi rifarsi solo nel doppio.

La coppia azzurra ha infatti mandato al tappeto il duo formato da Pospisil e Shapovalov, col punteggio di 6-2, 3-6, 6-3, dopo un’ora e 35 minuti di gioco. La strada degli azzurri verso la qualificazione adesso è tutta in salita: l’Italia dovrà infatti riscattarsi contro gli Stati Uniti per sperare nel passaggio del turno. Solo le prime classificate di ogni gruppo e le due migliori seconde, infatti, si qualificheranno.

