Coppa Davis – Eliminata la Serbia di Djokovic: Russia in semifinale

La Serbia di Djokovic si arrende alla Russia in Coppa Davis: decisa la prima semifinale del torneo

E’ la Russia la seconda semifinalista del nuovo format di Coppa Davis. Rublev e Khachanov hanno eliminato ai quarti di finale la Serbia di Djokovic per 2-1. Nel primo singolare Rublev ha avuto la meglio su Krajimovic col punteggio di 6-1, 6-2 dopo soli 52 minuti di gioco. Djokovic ha presto apreggiato i conti, vincendo con un doppio 6-3 su Khachanov. Infine, però, il doppio è stato fatale per la Serbia. Djokovic e Troicki hanno ceduto in tre sset a Khachanov e Rublev. La Russia raggiunge quindi il Canada in semifinale.

