Coppa Davis – La feroce critica di Paolo Bertolucci: “hanno massacrato una competizione, ho le lacrime agli occhi”

Il nuovo format di Coppa Davis va incontro ad aspre critiche: l’ex tennista italiano Paolo Bertolucci si sfoga su Twitter

La nuova Coppa Davis continua ad andare incontro a feroci critiche. Il format proposto da Gerard Piquè, difensore del Barcellona a capo del gruppo Kosmos che ha finanziato a suon di milioni le novità dell’edizione 2019, non sembra aver convinto giocatori e addetti ai lavori. Se Roger Federer ha preferito snobbare la competizione, senza più esprimersi al riguardo, c’è chi anche durante le partite fa sentire le sue lamentele. Paolo Bertolucci, ex tennista italiano ed ex capitano di Coppa Davis azzurro, su Twitter ha criticato aspramente la nuova competizione: “ho le lacrime agli occhi nel vedere come hanno massacrato una competizione che necessitava solo di qualche correzione! Di bello ha solo il nome. Vero, non tutti la giocavano ma vorrei ricordare che a Madrid (per vari motivi) mancano 5 dei primi 10 del mondo“.

