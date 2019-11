Coppa Davis – Bottino speciale per Nadal e compagni: ecco quanto guadagnano la Spagna e gli altri paesi partecipanti

Quanto guadagnano la Spagna ed i suoi tennisti con la vittoria di ieri in Coppa Davis? Ecco il bottino di Nadal e compagni

E’ finita ieri l’edizione 2019 della Coppa Davis: il nuovo format della sfida a squadre di tennis ha premiato la Spagna di Rafa Nadal, che ha battuto in finale il Canada. Una grande festa, a Madrid, per la Nazionale spagnola, che ha portato a casa la sua sesta Coppa Davis, tra le fortissime emozioni per il ritorno in campo di Bautista-Agut a pochissimi giornid alla morte del padre.

Ma quanto guadagnano i tennisti spagnoli per questa vittoria? La Spagna si porta a casa un bottino di 2,1 milioni di euro, da dividere tra i tennisti. Al Canada saranno assegnati invece 1.5 milioni di euro, ma anche le altre squadre, che hanno partecipato alla prima fase a gironi, portano a casa un soddisfacente bottino: 515.000 euro per Nazione.

