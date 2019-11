Coppa Davis – Berrettini tradisce l’Italia, Shapovalov si impone in tre set e porta il Canada sul 2-0

Dopo la sconfitta di Fognini contro Pospisil, anche Berrettini cede a Shapovalov permettendo al Canada di volare sul 2-0

La prima giornata di Coppa Davis alla ‘Caja Magica‘ di Madrid regala solo amarezza all’Italia, già sotto per 2-0 nella sfida contro il Canada, valida per il Gruppo F.

Dopo la sconfitta di Fognini contro Pospisil, Matteo Berrettini non riesce ad avere la meglio su Denis Shapovalov, riuscito ad imporsi con il punteggio 7-6 (7-5), 6-7 (3-7), 7-6 (7-5) dopo due ore e 51 minuti. Una partita tirata ed equilibrata quella tra il numero 8 azzurro e il canadese, abile a spuntarla dopo tre tie-break avvicinando così la propria squadra al successo. In serata andrà in scena anche il doppio, che vedrà affrontarsi Bolelli e Sonego contro la coppia Pospisil-Shapovalov, ma un’eventuale vittoria azzurra servirebbe solo al calcolo della differenza dei match, considerando gli 0 punti in classifica dell’Italia.

