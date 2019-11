Coppa Davis – Brutte notizie per la Spagna, Bautista Agut torna a casa per motivi familiari

Il tennista spagnolo ha deciso di lasciare la squadra a Madrid per tornare a casa e stare vicino a papà Joaquin, colpito da un peggioramento delle sue condizioni di salute

La Spagna di Coppa Davis deve fare a meno di Roberto Bautista Agut, costretto a lasciare il ritiro della selezione spagnola per problemi familiari.

Il numero 10 del ranking ATP ha voluto raggiungere il capezzale del padre Joaquin, le cui condizioni di salute sono peggiorate sensibilmente nelle ultime ore. Per questo motivo, il tennista iberico ha salutato i compagni, riusciti a qualificarsi per i quarti di finale di Coppa Davis, tornando a Castellon de la Plana. Al suo posto subentrerà Pablo Carreno Busta, chiamato a non far rimpiangere il proprio compagno di squadra.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE