Coppa Davis – Barazzutti trova i primi difetti del nuovo format: lo sfogo del capitano azzurro

Barazzutti si sfoga in conferenza stampa: arrivano le prime critiche al nuovo format della Coppa Davis

L’Italia ha iniziato col piede sbagliato l’avventura nel nuovo format di Coppa Davis firmato Piquè. Gli azzurri hanno ceduto al Canada per 2-1, e adesso devono puntare tutto sulla sfida contro gli Stati Uniti per superare il turno. Intanto, non sono mancate le prime polemiche sul nuovo torneo. “Bisognerà giocare molto bene. Oggi è mancato qualche punto importante, ma i ragazzi si sono comportati benissimo. Non era facile giocare questo doppio sullo 0-2 che però può diventare molto significativo. Sono convinto che faranno di tutto. Facciamo tutti il possibile ma ci sono anche gli altri e faranno anche loro il possibile.Una conferenza stampa all’una e mezza di notte non va benissimo, forse con gli Usa finiremo anche dopo. Delle cose vanno sistemate. Questa è la nuova Davis? Giochiamo questa nuova Davis, ma delle cose vanno sistemate“, queste le parole di Barazzutti in conferenza stampa a Madrid.

