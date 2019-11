Coppa Davis – Si concludono i gironi! Djokovic e Nadal avanti, fuori la Francia: le 8 squadre qualificate

Djokovic e Nadal guidano Serbia e Spagna al passaggio dei gironi, Russia e Argentina migliori seconde, fuori la Francia: le 8 squadre qualificate ai quarti di Coppa Davis

Fra tante polemiche, critiche di giocatori e addetti ai lavori, orari impresentabili di match conclusi alle prime luci dell’alba, i gironi della Coppa Davis sono finalmente terminati. Dalle 3 partite disputate in ogni raggruppamento sono venute fuori le 8 squadre che si affronteranno nei quarti di finale sulla Caja Magica di Madrid per puntare al successo finale. Ci sono Serbia e Spagna, guidate da Novak Djokovic e Rafa Nadal, i due principali top player della competizione. Si sono difese con successo Gran Bretagna (orfana di Murray) e Germania (orfana di Zverev), mentre Australia e Canada erano già sicure del posto visti gli exploit nelle prime gare. Russia e Argentina, qualificate come migliori seconde, completano il quadro delle nazionali che hanno passato i gironi. Neinte da fare invece per Francia e Italia, le due grandi delusioni del torneo. Questi dunque i quarti: Serbia-Russia, Australia-Canada (in programma oggi), Gran Bretagna-Germania e Argentina-Spagna.

