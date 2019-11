Contatti tra Inter e Barcellona, asse di mercato che fa sognare: blaugrana pronti a tutto per Lautaro Martinez

I due club sono in costante contatto per provare a mettere in piedi un’operazione per gennaio, anche se i nomi in ballo al momento non convincono le parti

Inter e Barcellona stanno lavorando in queste settimane per mettere in piedi una stuzzicante operazione di mercato, che permetta ai blaugrana e ai nerazzurri di rinforzare le rose a propria disposizione.

L’obiettivo del club spagnolo è uno in particolare e si chiama Lautaro Martinez, ma difficilmente Antonio Conte permetterà la partenza del ‘Toro’, autentico protagonista di questo avvio di stagione. Sul piatto il Barça è pronto a mettere Ivan Rakitic, finito ai margini del progetto tecnico di Valverde, ma il croato non convince appieno la dirigenza nerazzurra. Potrebbe interessare invece Arturo Vidal, da poco tornato a giocare con regolarità nel centrocampo blaugrana, ma Beppe Marotta non sembra stuzzicato dal cileno, che ha già avuto ai tempi della Juventus. Al momento c’è molta distanza tra le parti, ma l’obiettivo in comune resta chiaro: provare a chiudere un’operazione entro il prossimo mercato estivo.

