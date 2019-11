Raffella Fico fa gli squat in palestra e posta il video sui social, il commento di Mario Balotelli Ã¨ osÃ¨ [FOTO]

L’attaccante del Brescia ha lasciato un commento osè al video postato da Raffaella Fico su Instagram

La loro storia d’amore è terminata ormai da un po’, ma Mario Balotelli e Raffaella Fico sono rimasti in buoni rapporti, complice anche l’amore per la figlia Pia. La conferma è data dal commento lasciato dall’attaccante del Brescia sotto un video della showgirl postato su Instagram, in cui è intenta a svolgere alcuni squat sexy in palestra. Ammirando le forme della sua ex napoletana, Super Mario si lascia andare ad un eloquente: “Mamma che chiappe“, riferendosi al lato B della Fico. Di seguito ecco il commento e il video:

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE