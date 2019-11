Prima rete in Nazionale per Acerbi, l’Italia piega la Bosnia: Mancini da record, l’Italia è testa di serie

L’Italia brilla contro la Bosnia: en plein nel girone e testa di serie, Mancini da record

E’ un’Italia che piace, quella guidata da Roberto Mancini: con la decima vittoria consecutiva in azzurro, il ct italiano ha raggiunto un record da sogno, superando il primato di Vittorio Pozzo. Alle qualificazioni ad Euro 2020, l’Italia ha piegato la Bosnia per 0-3 grazie alla prima rete in azzurro di Acerbi, che ha sbloccato il match, e dai gol di Insigne e Belotti.

Una buona prova, quella dell’Italia, già qualificata ai prossimi Europei, che adesso continua il suo percorso con un en plein nel girone J. Nonostante le assenze azzurre, l’Italia ha gestito al meglio la sfida con la Bosnia, che si è rivelata meno dura del previsto. Gli azzurri adesso pensano già alla prossima sfida, quella contro l’Armenia a Palermo, che potrebbe permettere all’Italia di chiudere le qualificazioni ad Euro 2020 con un percorso netto.

