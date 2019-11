Combinata Nordica – Nella seconda Gundersen di Ruka una buona prestazione degli italiani

Azzurri ancora brillanti nella seconda Gundersen di Ruka: Pittin 11°, Kostner 17°. Jarl Riiber concede il bis

Prosegue il dominio di Jarl Magnus Riiber nel Ruka Triple che ha aperto la Coppa del mondo di combinata nordica. Il norvegese ha colto il successo numero 25 della carriera imponendosi nella seconda Gundersen del programma finlandese, disputata questa volta sulla distanza dei 10 km, anzichè i 5 km del giorno precedente. Riiber ha messo al sicuro la vittoria sin dal salto del mattino dal trampolino HS142, poi ha consolidato la propria supremazia sugli sci stretti, precedendo il tedesc Vinzenz Geiger e l’austriaco Jens Luraas Oftebro di quasi 50″. La squadra italiana ha vissuto un’altra giornata positiva, con due nostri rappresentanti nei 20. Alessandro Pittin, ventesimo dopo al salto con una buona prestazione, ha realizzato una bella progressione, conclusa all’undicesimo posto a 2’07″1, mentre Aaron Kostner, undicesimo al mattino, ha ceduto qualche posizione, ma il diciassettesimo posto conclusivo a 2’53″5 lo promuove. Fuori dai trenta invece Samuel Costa, trentaseiesimo a 5’27″9, e Raffaele Buzzi, trentottesimo a 6’26″8. Domenica 1 dicembre si conclude il trittico finlandese con un’altra Gundersen dal trampolino HS142 e il fondo sui 10 km.

Ordine d’arrivo Gundersen hS142/10 km Ruka (Fin):

1 RIIBER Jarl Magnus 1997 NOR 26:12.7

2 GEIGER Vinzenz 1997 GER +48.8

3 OFTEBRO Jens Luraas 2000 NOR +48.9

4 BJOERNSTAD Espen 1993 NOR +54.8

5 GRAABAK Joergen 1991 NOR +55.0

6 GREIDERER Lukas 1993 AUT +59.4

7 REHRL Franz-Josef 1993 AUT +1:09.5

8 JOEBSTL Thomas 1995 AUT +1:31.8

9 FRENZEL Eric 1988 GER +1:37.9

10 WATABE Akito 1988 JPN +2:00.5

11 PITTIN Alessandro 1990 ITA +2:07.1

17 KOSTNER Aaron 1999 ITA +2:53.5

36 COSTA Samuel 1992 ITA +5:27.9

38 BUZZI Raffaele 1995 ITA +6:26.8