Combinata nordica, si alza il sipario sulla stagione di CdM: si comincia con il minitour di Ruka

Il minitour di Ruka apre la Coppa del mondo di combinata nordica, il programma e gli azzurri in gara

Sarà il minitour di Ruka ad aprire la Coppa del mondo 2019/2020 di combinata nordica. A partire da giovedì 28 novembre, gli atleti saranno impegnati nella località finlandese per ben quattro giorni di gare: si comincerà con il consueto Previsional Competition Round per poi proseguire con tre individuali Gundersen spalmante in altrettante giornate, dal 29 novembre all’1 dicembre. L’Italia parteciperà alla prima tappa della competizione con cinque atleti convocati convocati dal direttore tecnico Federico Rigoni: Alessandro Pittin, Samuel Costa, Aaron Kostner, Raffaele Buzzi e Lukas Runggaldier.

Il via ufficiale è programmato per le ore 16 del giovedì quando gli specialisti della disciplina saranno chiamati a saltare dal trampolino HS142 con l’obiettivo di entrare già tra i primi 50. Venerdì 29 inizierà la gara vera e propria, con il salto previsto previsto alle ore 11 e i 5 km di fondo che partiranno alle ore 15. È solo l’antipasto di quello che andrà in scena nei due giorni successivi con una prova di fondo dalla distanza più lunga pari a 10 km e fissata sempre nel medesimo orario, ossia alle 14. A cambiare è solo il salto dal trampolino: sabato si partirà alle ore 08,30, mentre domenica si inizierà alle 09,10.

Ecco il programma completo del minitour di Ruka:

Gio. 28/11/19 – Cdm – Provisional Competition Round maschile Ruka (Fin) – Ore 16.00

Ven. 29/11/19 – Cdm – Gundersen HS142/5 km maschile Ruka (Fin) – Ore 11.00 e 15.00

Sab. 30/11/19 – Cdm – Gundersen HS142/10 km maschile Ruka (Fin) – Ore 08.30 e 14.00

Dom. 01/12/19 – Cdm – Gundersen HS142/10 km maschile Ruka (Fin) – Ore 09.10 e 14.00

