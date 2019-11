Colombia, piove sul bagnato per James Rodriguez: si teme la rottura del legamento crociato

In seguito ad un duro intervento subito in allenamento, il giocatore del Real Madrid è stato subito trasportato in infermeria dove si è sottoposto ai primi esami del caso

Periodo nerissimo per James Rodriguez, giocatore accostato al Napoli nell’ultima finestra di mercato. Il colombiano, che non trova spazio al Real Madrid, potrebbe aver riportato un infortunio serio che metterebbe a rischio il prosieguo della stagione.

L’attaccante dei blancos ha subito un brutto colpo al ginocchio sinistro, interrompendo immediatamente l’allenamento con la sua nazionale per recarsi in infermeria. I media locali parlano di una presunta rottura del legamento crociato, che lo terrebbe fuori fino a fine anno. La Colombia ha diramato un comunicato, senza però far luce sulle condizioni di James: ‘La nazionale colombiana riferisce che durante l’allenamento di giovedì, a seguito di un contrasto accidentale, James Rodriguez si è lamentato per un problema al ginocchio sinistro. Il giocatore è stato controllato dallo staff medico e la prima diagnosi resta riservata. Per ora e per precauzione, è stato escluso dalla sfida contro il Perù. Nelle prossime ore verrà condotto uno studio di imaging dettagliato per confermare la diagnosi definitiva, che verrà condivisa con il club’.

