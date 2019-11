Ciclismo – Vittoria Bussi investista a Moncalieri: la ciclista trasportata in ospedale

Momenti di paura quest’oggi per Vittoria Bussi: la ciclista italiana è stata investista a Moncalieri e subito trasportata in ospedale per una sospetta frattura

Giornata nera per il ciclismo italiano e purtroppo non si parla di risultati sportivi. Quest’oggi due atlete delle due ruote tricolori sono state investite in due città diverse. Oltre a Letizia Paternoster, trasportata in codice rosso in ospedale per la frattura dello scafoide inseguito ad un incidente avvenuto a Riva del Garda, anche Vittoria Bussi è stata travolta da un’auto a oncalieri (Torino). La 32enne ciclista italiana, detentrice del record dell’ora femminile, è stata investista da un automobilista (fermatosi per prestarle soccorso) in piazza Caduti per la Libertà, prima di essere trasportata in ospedale per la sospetta frattura della clavicola sinistra.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE