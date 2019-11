Ciclismo su pista – Coppa del Mondo: gli italiani a Glasgow alla conquista di altre medaglie

Dopo aver concluso la tappa di apertura del Challenge UCI con 7 medaglie (1 oro, 4 argenti e 2 bronzi) ed il record del mondo di Filippo Ganna nell’inseguimento, l’Italia della pista è pronta per la prova a Glasgow. Oggi le qualifiche dei quartetti

Dopo un bottino straordinario di sette medaglie conquistato nella prova di Minsk, tra cui l’oro di Filippo Ganna nell’inseguimento ed il record del mondo in 4’04″252 che lo ha consegnato definitivamente alla storia di questa specialità, gli argenti di Elia Viviani e Letizia Paternoster nell’omnium olimpico e quelli di Confalonieri e Fidanza, rispettivamente nella corsa a punti e nello scratch, oltre ai bronzi dei quartetti (uomini e donne), gli Azzurri della pista saranno impegnati al velodromo di Glasgow per la seconda tappa di Coppa del Mondo UCI.

In gioco ci sono ancora punti preziosi ai fini del ranking olimpico. L’Italia dei quartetti, grazie ai piazzamenti di Minsk, ha compiuto un consistente passo in avanti, guadagnando due posizioni per quanto riguarda gli uomini (attualmente siamo al quarto posto) ed una per quanto riguarda quello femminile (terze dietro Gran Bretagna e Australia). Le prove di qualifica dei quartetti (uomini e donne) sono in programma oggi dalle 18.00 alle 21.40 (ora italiana).

Questi gli azzurri convocati dal Coordinatore tecnico delle Nazionali, Davide Cassani, su indicazione dei CT Salvoldi e Villa:

Nazionale Donne e discipline

BARBIERI RACHELE – G.S. FIAMME ORO – Omnium, scratch

BISSOLATI ELENA – G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD G.S.

CONSONNI CHIARA – VALCAR CYLANCE CYCLING -Madison, Inseguimento a squadre, scratch

FRAPPORTI SIMONA – G.S. FIAMME AZZURRE – Inseguimento a squadre

GUAZZINI VITTORIA – G.S. FIAMME ORO – Inseguimento a squadre, scratch, Omnium, Madison,

VALSECCHI SILVIA – BEPINK – Inseguimento a squadre

VECE MIRIAM – VALCAR CYLANCE CYCLING – Sprint

Nazionale Uomini e discipline

BERTAZZO LIAM – NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM – Inseguimento a Squadre

CONSONNI SIMONE – UAE TEAM EMIRATES – Inseguimento a Squadre; Madison

GANNA FILIPPO – TEAM INEOS – Inseguimento a squadre

LAMON FRANCESCO – G.S. FIAMME AZZURRE – Inseguimento a squadre, Omnium

PLEBANI DAVIDE – ARVEDI CYCLING ASD – Madison (riserva)

SCARTEZZINI MICHELE – G.S. FIAMME AZZURRE – Scratch – Inseguimento a squadre – Madison

