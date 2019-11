Ciclismo, tragico incidente in Colombia: perde la vita un giovane corridore colpito da due ruote

Il giovane corridore 22enne si chiamava Estiven Leandro Roman e si stava allenando per i Giochi Sportivi Nazionali quando ha perso la vita

Un altro tragico incidente si è consumato in Colombia, dove ha perso la vita un giovane corridore di 22 anni. Il suo nome è Estiven Leandro Roman, ed è deceduto mentre si allenava per i Juegos Deportivos Nacionales, in programma tra poche settimane a Cartagena. Impegnato in una sgambata sulle strade della sua città, nel dipartimento di Risaralda, il ciclista è stato colpito da due pneumatici staccatisi da un’automobile, morendo immediatamente dopo l’impatto.

A dare notizia del decesso è stato il ministro dello sport colombiano, Ernesto Lucena: “la morte del nostro ciclista Estiven Leandro Román mi riempie di dolore”. Estiven Leandro Roman è il terzo ciclista colombiano deceduto in seguito ad incidente stradale negli ultimi quattro mesi, ad agosto aveva perso la vita la 16enne Danna Valentina Méndez Ortiz, mentre a settembre era deceduto Alejandro Ceballos.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE