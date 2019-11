Ciclismo in lutto, addio ‘Poupou’: è morto Raymond Poulidor, il grande rivale di Jacques Anquetil

Il mondo del ciclismo dice addio a Raymond Poulidor: nella notte, ‘Poupou’ si è spento ad 83 anni. È stato il grande rivale di Jacques Anquetil

Il mondo del ciclismo e la Francia intera piangono la morte di Raymond Poulidor. L’ex ciclista si è spento nella notte all’età di 83 anni. Come riporta l’Equipe, Poulidor era stato ricoverato lo scorso 8 ottobre a causa di alcune complicazioni di salute. Soprannominato affettuosamente ‘Poupou‘ dai tifosi francesi che lo hanno apprezzato tanto per le sue qualità sulla bici quanto per quelle umane, Raymond Poulidor viene ricordato per la grande rivalità con Jacques Anquetil, 5 volte vincitore del Tour de France, che lo costrinse all’etichetta di eterno secondo. Poulidor ha vinto la Vuelta nel 1964, la Milano-Sanremo (1961), la Freccia Vallone (1963), la Parigi-Nizza (1972 e 1973) e il giro del Delfinato (1966 e 1969) oltre a sette tappe al Tour de France e al titolo francese.

