Ciclismo – Incidente Letizia Parternoster: la campionessa italiana sorride sui social [VIDEO]

Letizia Paternoster sorride sui social dopo il terribile incidente di pochi giorni fa

Grande spavento pochi giorni fa per Letizia Paternoster: la bella e talentuosissima ciclista italiana è stata investita mentre si allenava per le strade di Arco di Trento. Letizia è stata subito portata in ospedale, dove è emersa una frattura al polso ed una contusione al viso. Adesso, a pochi giorni dall’incidente, la campionessa italiana ha pubblicato una Storia Instagram che la ritrae sorridente, seppure ingessata. “Gesso più comodo in arrivo!!.. e poi si lavora”, ha scritto in un boomerang su Instagram. Nulla di grave, fortunatamente, dunque per Letizia Paternoster, pronta a tornare ad allenarsi, probabilmente per il momento solo in palestra e sui rulli.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE