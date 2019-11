Chelsea, Lampard svela i suoi riti scaramantici: “prima delle partite mangio pasta e porto a spasso il cane”

L’allenatore del Chelsea ha rivelato quelli che sono i riti scaramantici che esegue prima di ogni partita

Frank Lampard ha i suoi riti scaramantici, da eseguire prima di ogni partita per evitare effetti negativi. Lo faceva da calciatore e adesso la situazione non è cambiata da allenatore, sempre le stesse azioni da svolgere alla viglia di ogni match del suo Chelsea.

Il manager inglese non ha avuto remore a renderle pubbliche: “non ci posso fare nulla, mi piace davvero portare a spasso il cane e mangiare la pasta prima della partita. Lo facevo quando ero calciatore, anche Terry, e continua anche adesso. Se non lo faccio e poi non vinco… Non dico che sia un effetto certo, però cosa dovrei pensare? Non sono ancora così ‘fissato’ però ammetto che se lo fossi potrebbe anche essere un po’ negativa come cosa. Se non faccio alcune cose mi sento, anche se può sembrare una cosa ridicola, come se questo potesse avere un effetto sulle partite. Mi piace passeggiare col cane, andare in bici. Ma sono anche un padre e spesso devo pensare ad altro però ammetto che non mi piace saltare le abitudini“.

