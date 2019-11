Champions League – Son, gol e dedica ad Andrè Gomes: l’attaccante del Tottenham si scusa davanti alle telecamere [VIDEO]

Doppietta per Heung-Min Son nella sfida fra Stella Rossa e Tottenham terminata sul punteggio di 0-4. Lattaccante degli Spurs, protagonista qualche giorno fa di un brutto fallo che è costato la frattura scomposta della caviglia ad Andrè Gomes, si è voluto scusare pubblicamente con l’avversario. Dopo una rete, Son si è avvicinato alla telecamera unendo le mani in segno di scuse verso il centrocampista portoghese dell’Everton: un bel gesto, diventato subito virale sui social.

How could anyone even dislike the human being which is Tottenham Hotspur’s Heung-Min Son. 💙👏🏻

This man is so classy. 🇰🇷

[@BRFootball]#THFC #COYSpic.twitter.com/j04d8yiWZS

