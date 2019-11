Slavia Praga-Inter, doccia fredda per i nerazzurri: il Var annulla un gol a Lukaku e assegna un rigore agli avversari [VIDEO]

Che stangata per l’Inter, annullato il gol di Lukaku: lo Slavia Praga pareggia su rigore

Un finale del primo tempo amaro per l’Inter nella sfida di questa sera valida per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. I nerazzurri sono stati amaramente puniti dal Var: è stato infatti annullato il radoopio di Lukaku, al 36′, a causa di un fallo commesso in area nell’azione precedente da De Vrij, che ha costretto l’arbitro Marciniak ad assegnare il calcio di rigore a favore dello Slavia Praga. Soucek ha dunque trasformato in rete il rigore, portando il match sulla parità.

