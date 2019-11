Champions League – Risultati e classifica del Girone E, il Napoli passa se…

Il Napoli pareggia in casa del Liverpool: la situazione del Girone E dopo la quinta giornata di Champions League

Un pareggio soddisfacente, per il Napoli, questa sera contro il Liverpool. Mertens non è bastato agli azzurri, che hanno comunque fermato i campioni d’Europa, confermandosi al secondo posto nella classifica del girone. Tutto rimandato quindi alla sesta giornata, in programma per il 10 dicembre, nella quale si decideranno le squadre che si qualificheranno agli ottavi di finale.

Nel girone F la situazione si fa complicata: Liverpool, Napoli e Salisburgo potranno infatti ritrovarsi tutte a 10 punti. I partenopei, essendo avanti negli scontri diretti, per qualificarsi alla fase successiva di Champions League devono fare un punto o, in caso di sconfitta, sperare che il Salisburgo non vinca

La situazione del Girone E:

Liverpool 10

NAPOLI 9

Salisburgo 7

Genk 1

