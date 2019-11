Champions League – Risultati e classifica del Girone F, l’Inter passa se…

L’Inter vede gli ottavi: la situazione del Girone F dopo la quinta giornata di Champions League

Si è conclusa oggi la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Splendide vittorie per Barcellona e Inter, questa sera: la squadra spagnola, col 3-1 rifilato al Borussia Dortmund si assicura il passaggio matematico agli ottavi di finale, mentre alle sue spalle è tutto ancora aperto.

Con la vittoria di oggi dei nerazzurri contro lo Slavia Praga, l’Inter vola al secondo posto, con 7 punti, a pari merito col Borussia Dortmund. Si decide dunque tutto nella prossima giornata, il 10 dicembre, nella quale il Borussia farà i conti con lo Slavia Praga, fermo a 2 punti e ormai fuori dai giochi, mentre l’Inter ospita a Milano il Barcellona già qualificato. Situazione non troppo complicata per i nerazzurri che per il passaggio del turno, essendo avanti negli scontri diretti col Borussia Dortmund, per qualificarsi devono fare almeno gli stessi punti della squadra tedesca.

La situazione del Girone F

Barcellona 11

INTER 7

Borussia Dtm 7

Slavia Praga 2

