Champions League – Segna sempre lui! Lautaro Martinez sblocca Slava Praga-Inter, che giocata di Lukaku [VIDEO]

Lautaro Martinez sblocca Slavia-Praga: il video del gol che ragala all’Inter il vantaggio nella sfida di Champions League di questa sera

E’ in corso una speciale serata di Champions League: in campo due italiane, per la quinta giornata della fase a gironi della competizione europea. E’ arrivata al 19′ la prima gioia italiana: Lautaro Martinez ha infatti sbloccato il match tra Slavia Praga e Inter, regalando ai nerazzurri la rete del vantaggio. Da applausi la giocata di Lukaku che è riuscito a dribblare i suoi avversari per poi lanciare al centro la palla e permettere a Lautaro Martinez di spiazzare il portiere avversario.

