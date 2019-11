Champions League, l’Inter si qualifica agli ottavi se… Tutte le combinazioni

Dopo la sconfitta subita a Dortmund, il cammino verso gli ottavi per l’Inter si fa in salita: ecco tutte le combinazioni

La sconfitta subita a Dortmund contro il Borussia mette in salita il cammino dell’Inter verso gli ottavi di finale di Champions League, considerando come sono tre adesso i punti di svantaggio dai tedeschi, saliti al secondo posto. Mancano ancora due partite e nulla è ancora perduto, gli uomini di Conte sono al momento padroni del proprio destino, visto che con due successi sarebbero aritmeticamente certi del passaggio del turno. Basterebbero anche quattro punti, ma in questo caso il Dortmund non dovrebbe farne più di uno nei prossimi incontri.

La classifica:

Barcellona 8

Borussia Dortmund 7

Inter 4

Slavia Praga 2

L’Inter si qualifica agli ottavi se…

batte sia lo Slavia Praga il prossimo 27 novembre in trasferta che il Barcellona nell’ultimo match del girone a San Siro il 10 dicembre Conquista quattro punti nelle prossime due sfide a patto però che il Borussia ne faccia solo uno contro Barcellona e Slavia Praga.

