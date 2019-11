E’ l’Inter di Lautaro Martinez e Lukaku: i nerazzurri si riprendono sul finale, la sfida con lo Slavia Praga termina 1-3

L’Inter vede gli ottavi: Lautaro Martinez e Lukaku regalano la vittoria ai nerazzurri in Champions League contro lo Slavia Praga

Sono Lautaro Martinez e Lukaku i protagonisti indiscussi di questa serata di sfide di Champions League: un duo perfetto, un’accoppiata che regala sempre gioie all’Inter. Partita importante questa sera, nella quinta giornata della fase a gironi della competizione europea, per i nerazzurri, contro lo Slavia Praga. I giocatori di Conte sono scesi in campo motivati a far bene, per risollevare le sorti del team in Champions League.

Ci hanno pensato subito Lukaku e Lautaro Martinez a regalare agli interisti un sorriso speciale: il belga, dopo aver dribblato diversi giocatori, ha lanciato il pallone in area, dove ha trovato, al posto giusto e al momento giusto, il compagno argentino, che ha subito spiazzato il portiere avversario, portando l’Inter in vantaggio.

Non sono mancati i colpo di scena: al 37′, infatti, Lukaku ha messo a segno il gol del raddoppio, ma il VAR ha deciso di annullare la rete del belga a causa di un fallo in area di De Vrij nell’azione precedente, che ha costretto l’arbitro ad assegnare un rigore a favore dello Slavia Praga, trasformato in gol da Soucek.

Dal raddoppio al pareggio in pochi secondi, l’Inter ha dovuto dunque ritrovare la concentrazione giusta negli spogliatoi per ritornare in campo in grande forma. E sembra proprio che Antonio Conte ha trovato le parole giuste per motivare il suoi giocatori che nel secondo tempo hanno tirato fuori gli artigli risollevandosi sul finale. Lukaku, finalmente è riuscito ad andare in rete, segnando il gol dell’1-2 all’81’ e 7 minuti dopo è arrivata la doppietta di Lautaro Martinez. Nei minuti di recupero infine è stato annullato un altro gol a Lukaku per un fuorigioco millimetrico. Slavia Praga-Inter si è conclusa quindi con un ottimo 1-3 per i nerazzurri, che adesso si trovano al secondo posto in classifica a pari punti col Borussia Dortmund.

L’Inter, grazie ai 3 punti conquistati oggi vede dunque gli ottavi: Antonio Conte e i nerazzurri non possono più commettere errori in Champions League, ma intanto si godono la vittoria di questa sera.

