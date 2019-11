Champions League, l’Atalanta si qualifica agli ottavi se… Tutte le combinazioni

Situazione complicata ma non impossibile per l’Atalanta che, dopo il pari interno con il Manchester City, può ancora sperare di qualificarsi agli ottavi

L’Atalanta può ancora sperare nella qualificazione agli ottavi di Champions League, il pareggio ottenuto ieri sera a San Siro permette ai nerazzurri di rimanere ancora in corsa, seppur non essendo padroni del proprio destino. Tutto merito del 3-3 maturato a Zagabria tra Dinamo e Shakhtar, che lascia ancora possibilità alla squadra di Gasperini. Servirà però vincere le restanti due gare, sperando che il Manchester City non perda con croati e ucraini.

La classifica

Manchester City 10

Shakhtar Donetsk 5

Dinamo Zagabria 5

Atalanta 1

L’Atalanta si qualifica agli ottavi se…

vince le ultime due partite e il Manchester City non perde contro Dinamo Zagabria e Shakhtar Donetsk

