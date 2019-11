Champions League – Tifosi del Napoli nei guai: 5 arresti a Liverpool

Serata amara per i tifosi del Napoli a Liverpool: 5 arresti nella nottata di Champions League

Nonostante la serata positiva, terminata con un pareggio soddisfacente in Champions League, che ha permesso al Napoli di bloccare ancora una volta il Liverpool campione d’Europa, i tifosi partenopei hanno qualche problemino di troppo da risolvere. Cinque supporter del Napoli sono stati infatti arrestati a Liverpool dalla polizia del Merseyside. Tre sarebbero stati fermati, secondo la BBC, per atti violenti, due per disturbo della quiete pubblica.

