CEV Champions League Volley 2020 – L’Imoco asfalta l’Alba Blaj: secco 3-0 in Romania

CEV Champions League Volley 2020: l’A.Carraro Imoco non fa sconti in Romania, 3-0 all’Alba Blaj. In serata Igor e Savino Del Bene

Vittoria schiacciante per l’A. Carraro Imoco Volley Conegliano nella seconda giornata della fase a gironi della CEV Champions League Volley 2020. Le pantere di Daniele Santarelli si impongono per 3-0 a Tirgu Mures, in Romania, sul CSM Volei Alba Blaj, vice-campione d’Europa due stagioni fa. Le gialloblù conquistano dunque l’intera posta in palio dopo il 3-2 sofferto sulle ungheresi di Budapest e salgono a quota 5 punti nella Pool D, dietro alle francesi del Nantes, in testa a punteggio pieno e prossime avversarie delle trevigiane. L’Imoco Volley ora si tufferà nell’avventura cinese del Mondiale per Club. Venerdì partenza per Shiaoxin e nella notte tra lunedì e martedì il debutto contro l’Eczacibasi Vitra Istanbul.

IL TABELLINO

C.S.M. Volei Alba BLAJ – A. Carraro Imoco CONEGLIANO 0-3 (22-25, 14-25, 22-25) – C.S.M. Volei Alba BLAJ: Baciu 5, Ninkovic 2, Stoltenborg 6, Aleksic 6, Gamma, Busa 11, Popovic (L), Knip, Oiwoh, Rus, Cirovic 1, Gommans 6. Non entrate: Alupei (L). All. Zakoc. A. Carraro Imoco CONEGLIANO: Sorokaite 7, Folie 4, Ogbogu 12, Wolosz 1, Sylla 9, Egonu 19, De Gennaro (L), Geerties, Enweonwu, Gennari, Hill, De Kruijf 6. Non entrate: Fersino (L), Botezat. All. Santarelli. ARBITRI: Ozbar, Zulfugarov. NOTE – Durata set: 26′, 23′, 26′; Tot: 75′.

CEV CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY 2020

I RISULTATI DELLA 2^ GIORNATA

Pool A

LP Salo (FIN) – Eczacibasi VitrA Istanbul (TUR) 0-3 (22-25, 10-25, 14-25)

Fenerbahce Opet Istanbul (TUR) – Budowlani Lodz (POL) 28/11

Classifica: Eczacibasi Vitra Istanbul 5 (2-0), Budowlani Lodz 3 (1-0), Fenerbahce Opet Istanbul 1 (0-1), LP Salo 0 (0-2).

Pool B

Nova KBM Branik Maribor (SLO) – VakifBank Istanbul (TUR) 27/11

Savino Del Bene Scandicci – Lokomotiv Kaliningrad Region (RUS) mercoledì 27 novembre, ore 20.30

Classifica: Lokomotiv Kaliningrad Region 3 (1-0), Savino Del Bene Scandicci 2 (1-0), Vakifbank Istanbul 1 (0-1), Nova KBM Branik Maribor 0 (0-1).

Pool C

Allianz MTV Stuttgart (GER) – Igor Gorgonzola Novara mercoledì 27 novembre, ore 19.00

Khimik Yuzhny (UKR) – LKS Commercecon Lodz (POL) 2-3 (25-23, 25-17, 20-25, 18-25, 8-15)

Classifica: LKS Commercecon Lodz 4 (2-0), Igor Gorgonzola Novara 3 (1-0), Allianz MTV Stuttgart 1 (0-1), Khimik Yuzhny 1 (0-2).

Pool D

CSM Volei Alba Blaj (ROU) – A. Carraro Imoco Conegliano 0-3 (22-25, 14-25, 22-25)

Vasas Obuda Budapest (HUN) – Nantes VB (FRA) 0-3 (23-25, 22-25, 11-25)

Classifica: Nantes VB 6 (2-0), A. Carraro Imoco Conegliano 5 (2-0), Vasas Obuda Budapest 1 (0-2), CSM Volei Alba Blaj 0 (0-2).

Pool E

Maritza Plovdiv (BUL) – Dinamo Moscow (RUS) 27/11

Uralochka NTMK Ekaterinburg (RUS) – RC Cannes (FRA) 2-3 (28-26, 14-25, 25-23, 16-25, 12-15)

Classifica: RC Cannes 5 (2-0), Dinamo Moscow 3 (1-0), Maritza Plovdiv 0 (0-1), Uralochka NTMK Ekaterinburg 1 (0-2).

LE DATE

Fase a gironi:

1^ giornata: 19-21/11

2^ giornata: 26-28/11

3^ giornata: 17-19/12

4^ giornata: 21-23/01

5^ giornata: 04-06/02

6^ giornata: 18/02

Quarti di finale: andata 03-05/03, ritorno 10-12/03

Semifinale: andata 24-26/03, ritorno 07-09/04

Finale: 16-17/05

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE