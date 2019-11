Milano-Cortina 2026 – Scelto i CEO dei Giochi Invernali italiani: sarà Vincenzo Novari

Vincenzo Novari è stato scelto come Ceo delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026

Anche se non se ne parla più come qualche mese fa, i lavori per le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 proseguono e lo fanno con successo: Giovanni Malagò aveva dichiarato di essere alla ricerca del CEO perfetto e sembra che abbia finalmente trovato la figura che cercava.

E’ stato nominato infatti oggi il Ceo di Milano-Cortina 2026: sarà Vincenzo Novari: “siamo tutti d’accordo nel designare il nome di Vincenzo Novari come Ceo della fondazione per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 che verrà istituita a breve. Crediamo che abbia tutte le qualità per fare un buon lavoro” ha annunciato il ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora.

