Caso Balotelli, Grosso fa chiarezza in conferenza stampa: “vi spiego cosa Ã¨ successo con Mario”

L’allenatore del Brescia ha parlato in conferenza stampa del caso Balotelli, esprimendo il proprio punto di vista sulla vicenda

Le domande erano attese, dunque Fabio Grosso si è preparato a dovere per la conferenza stampa di vigilia al match con la Roma. L’argomento di discussione? Ovviamente l’allontanamento di Mario Balotelli dal campo di allenamento, decisa per aver visto l’attaccante ex Marsiglia svogliato durante il lavoro in campo.

Presentatosi davanti ai giornalisti, l’allenatore dei lombardi ha ammesso: “non voglio né ingigantire né sminuire quanto successo ma quando in allenamento vedo qualcuno che non si allena come vorrei preferisco metterlo da parte. Poi io posso arrivare fino ad un certo punto ma lui si deve aiutare da solo Portarlo a Roma? Preferisco prima parlare con la squadra e poi comunicarlo“. Difficilmente comunque Balotelli partirà con la squadra alla volta della Capitale, a meno di clamorosi ribaltoni che potrebbero accadere nella rifinitura di oggi.

