Car sharing, Fiat 500 si allarga anche ai Paesi Baltici

L’iconica Fiat 500 è ora noleggiabile dagli utenti della compagnia di car sharing CityBee nei Paesi Baltici. Nell’ultimo periodo oltre 400 vetture sono arrivate sulle strade lituane ed estoni.

Fiat 500 è un’icona del design italiano che certamente non passa inosservata. Ma oltre al look sorprendente, la Fiat 500 si distingue anche per la sua dinamica di guida e le dimensioni compatte, caratteristiche che hanno contribuito a renderla la city car più popolare in Europa. Lanciata nel 1957, la Fiat 500 ha da sempre rivoluzionato il concetto di mobilità. Con oltre 6 milioni di unità vendute dal 1957 in oltre 100 Paesi e con più di 2 milioni di unità vendute dal 2007 ad oggi, la Fiat 500 è un’icona di stile, design e simbolo del “made in Italy ovunque nel mondo.

FCA fornirà oltre 400 esemplari di Fiat 500 per avviare questa partnership. CityBee opera in 16 città ubicate in 4 Paesi – Lituania, Lettonia, Estonia e Polonia – e annovera una flotta di oltre 5.500 veicoli (automobili, furgoni, scooter elettrici e biciclette) e quasi 550.000 clienti. La piattaforma si propone di semplificare la vita di tutti i giorni offrendo soluzioni per una mobilità urbana innovativa.

Creata in Lituania nel 2012, dopo 7 anni CityBee occupa una posizione di leadership nella fornitura di servizi di car sharing nei paesi dell’Europa centrale e orientale. CityBee fa parte del Modus Group, un gruppo internazionale di società che operano principalmente nei settori delle energie rinnovabili, dei servizi di mobilità e automotive.

