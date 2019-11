Caniggia sposa la giovane fidanzata con rito maya, l’ex moglie a muso duro: “sembra un cesso…”

L’ex moglie di Claudio Caniggia ha espresso tutta la propria rabbia dopo le nozze celebrate con rito maya tra l’argentino e la giovane fidanzata

Claudio Caniggia continua a far parlare di sè, l’ultima trovata dell’ex attaccante argentino sono le nozze con rito maya celebrate insieme alla giovane fidanzata.

Una mossa che non è affatto piaciuta alla ex moglie Mariana che, ospite del programma ‘Live non è la D’Urso‘, ha espresso tutta la propria rabbia: “non è un matrimonio, quello è un rito maya, non può sposarsi, è ancora sposato con me. E’ come se stessero facendo un barbecue, tutto fumo e niente arrosto. E lei sembra un cesso. Invidiosa? Ma come posso essere invidiosa di lei, non mostro il culo, sono sempre vestita e soprattutto non frequento uomini sposati“.

Insieme a lei presente in studio anche Alex Caniggia, figlio della coppia, che non ha usato mezzi termini: “sono due deficienti, io non sono stato invitato alle nozze, non partecipo a quelle scemenze. Fanno tutto solo per far incazzare mia madre. Fingono sui magazine che va tutto bene, ma non è così”.

