Calciomercato Napoli, individuato il primo rinforzo per la prossima stagione: De Laurentiis bussa in casa Hellas Verona

Il Napoli ha già individuato il prossimo obiettivo di mercato, si tratta di Sofyan Amrabat, protagonista di un ottimo inizio di stagione con la maglia dell’Hellas Verona.

Il club azzurro però non potrà acquistare il classe 1996 a gennaio perché, avendo collezionato presenze ufficiali quest’anno con il Club Bruges e con i gialloblù, per regolamento non può trasferirsi in una terza società. L’investimento che De Laurentiis è pronto a fare è davvero importante, dieci milioni di euro messi sul piatto per convincere il collega Setti, che al momento spara più alto. Il Verona riscatterà Amrabat per 3.5 milioni, rivendendo poi il calciatore a giugno ad una cifra quattro volte superiore, quella appunto chiesta al Napoli, che preme per battere la concorrenza di Fiorentina e Inter. Già avviati i contatti tra Giuntoli e gli agenti del calciatore secondo quanto riferisce Gdm.com, ma c’è da convincere l’Hellas ad accettare l’offerta azzurra, sarà quello l’ostacolo più difficile da superare per De Laurentiis.

