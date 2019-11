Calciomercato Milan – Primo incontro con Raiola per Zlatan Ibrahimovic: si discutono i margini dell’operazione

Il Milan incontra Raiola per i rinnovi di Donnarumma e Suso: i rossoneri discutono anche i margini di trattativa per Zlatan Ibrahimovic

Il Milan pone le prime basi della trattativa per Zlatan Ibrahimovic. Il club rossonero ha ricevuto in sede, nelle ultime ore, l’agente dello svedese, Mino Raiola, per discutere delle situazioni contrattuali di Donnarumma e Suso. Allo stesso tempo, il Milan ha provato a capire i reali margini di trattativa per arrivare ad Ibrahimovic. Lo svedese arriverebbe da svincolato, quindi senza alcuno sborso economico, ma sono da valutare attentamente gli eventuali costi di ingaggio e commissione all’agente, sempre salata quando si parla di Raiola. Inoltre i dubbi principali sono legati alla durata del contratto (18 mesi) e alla reale condizione fisica di Ibrahimovic: lo svedese può ancora fare la differenza, in Serie A, a 38 anni? Questo Milan, povero di gol e personalità, avrebbe tremendamente bisogno del miglior Zlatan.

