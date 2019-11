Calciomercato Milan – Emergenza in difesa, Duarte fuori 4 mesi: si pensa a Demiral

Frattura al calcagno per Leo Duarte che starà fuori almeno 4 mesi: il Milan torna sul mercato e punta con decisione a Demiral della Jvuentus

Infortunio pesante in casa Milan, in un reparto dove le opzioni sono davvero ridotte all’osso. La società rossonera ha comunicato che Leo Duarte è stato sottoposto ad un’operazione chirurgica in Svezia per curare la frattura del calcagno che lo terrà fuori per almeno 4 mesi. Possibile dunque rivederlo nella sua forma migliore solo per il finale di stagione. Il Milan proverà a recuperare Caldara, ma le sue condizioni fisiche precarie rendono necessario un intervento sul mercato: torna di moda il nome di Merih Demiral, centrale della Juventus per il quale il club bianconero chiede una cifra vicina ai 40 milioni.

