Calciomercato Juventus – Sirene dalla Bundesliga per Emre Can: il Borussia Dortmund ci pensa

Emre Can vuole più spazio alla Juventus o sarà addio: il Borussia Dortmund sonda il terreno per il calciatore tedesco

Poche presenza da titolare, scivolto indietro nelle gerarchie di Maurizio Sarri ma tenuto molto in considerazione dalla Germania e anche dalle squadre estere. Situazione davvero particolare quella di Emre Can alla Juventus: il centrocampista tedesco vuole più spazio in bianconero o sarà addio. Secondo la ‘Bild’, il Borussia Dortmund sarebbe molto interessato al giocatore al punto di voler mettere sul piatto una cifra vicina ai 20 milioni di euro, garantendo al giocatore un ingaggio da 12 milioni lordi a stagione, sullo stesso livello delle altre star della squadra come Reus, Gotze e Hummels.

