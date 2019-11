Calciomercato Inter, nuovo obiettivo per il centrocampo nerazzurro: Ausilio bussa in casa del Lille

Il club nerazzurro ha messo nel mirino un giovane centrocampista del Lille, il suo nome è Boubakary Soumaré ed è già nel giro della Francia U21

L’Inter si muove in anticipo sul mercato, l’obiettivo è compiere i passi giusti in queste settimane per bloccare poi a giugno i profili individuati per rinforzare la rosa di Conte. L’ultimo nome finito sulla lista di Ausilio è quello di Boubakary Soumaré, centrocampista di proprietà del Lille.

Cresciuto nelle giovanili del Psg, il classe ’99 conta già alcune presenze nella Francia U21, dunque sarebbe un colpo in prospettiva per la società di Suning. Diciotto le presenze in stagione, dunque un punto cardine del centrocampo della squadra francese, che difficilmente se ne priverà nella finestra di gennaio, considerando anche il recente rinnovo. Niente cifre al momento, ma servirà un importante esborso economico per chiudere la trattativa.

