Calciomercato Inter, già partita la caccia ai rinforzi di gennaio: Giroud e De Paul nel mirino dei nerazzurri

La società di Suning ha già iniziato a scandagliare il mercato in vista della finestra di gennaio, due i nomi sul taccuino di Ausilio

L’Inter ha già cominciato a ragionare in vista del mercato di gennaio, il club nerazzurro infatti ha intenzione di anticipare la concorrenza, provando a raggiungere un principio di accordo con Olivier Giroud e Rodrigo De Paul.

Per quanto riguarda l’attaccante del Chelsea, c’è stato negli scorsi giorni un contatto con gli agenti, che hanno chiesto due anni e mezzo di contratto. Si ragiona sulle cifre ma, nel frattempo, si attende di capire la posizione del club inglese, che deve fare i conti con il mercato in entrata bloccato. Antonio Conte però spinge per avere il francese, già allenato proprio ai tempi dei ‘blues’, ma c’è da battere la concorrenza del Borussia Dortmund e del Milan, con i rossoneri però in ritardo rispetto alle rivali. Per quanto concerne De Paul invece, i primi contatti hanno confermato la forte volontà del giocatore di trasferirsi in nerazzurro, non resta dunque che impostare sui binari giusti la trattativa con l’Udinese, regalando così a Conte un calciatore di sicuro affidamento.

