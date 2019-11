Calciomercato Inter – Conte chiede rinforzi! Kulusevski e Giroud subito: in estate pronti due grandi colpi da sogno

Antonio Conte chiede rinforzi e l’Inter sembra volerlo accontentare: a gennaio si proverà a prendere Kulusevski e Giroud, in estate l’affondo per due big

Nelle ultime settimane la linea di pensiero di Antonio Conte è stata fin troppo chiara: servono rinforzi per giocare 3 competizioni al top e ridurre il gap con la Juventus. E servono subito. Già a gennaio l’Inter ha tutta l’intenzione di assecondare il proprio allenatore con almeno due rinforzi, uno per reparto nelle zone che necessitano nuova linfa.

In attacco, complice la possibile partenza di Politano e la condizione incerta di Sanchez, l’obiettivo sarebbe Olivier Giroud, già allenato da Conte al Chelsea: costo contenuto per l’attaccante francese, solo 6-7 milioni per fare l’attaccante di scorta. A centrocampo i nerazzurri puntano con decisione sul gioiellino dell’Atalanta in prestito al Parma, Dejan Kulusevski. In questo caso il prezzo lievita: circa 30 milioni per un giocatore che il Parma non vorrebbe perdere a stagione in corso e che l’Atalanta, visto l’ottimo rendimento, non è sicura di voler cedere.

In estate spazio al mercato dei big, quello del definitivo salto di qualità. Il sogno è Federico Chiesa, sul quale ci sarà da battere la concorrenza agguerrita della Juventus. Per il centrocampo invece si tiene d’occhio la situazione di Christian Eriksen: il talentuoso centrocampista danese, complice la stagione negativa del Tottenham, potrebbe cambiare aria. Il Manchester United è in pole, ma l’Inter è pronta a fare la voce grossa anche in Europa.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE