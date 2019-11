Brescia – Grosso-Balotelli, il tecnico italiano non rinnega nulla: “ecco perchè Mario è stato fatto da parte”

Fabio Grosso spiega quanto accaduto con Mario Balotelli in allenamento qualche giorno fa

Situazione tesa in casa Brescia dopo l’allontanamento dall’allenamento di qualche giorno fa di Mario Balotelli. Fabio Grosso ha deciso di non convocare il calciatore italiano per la sfida di oggi contro la Roma. In conferenza stampa ha ovviamente aperto una parentesi su quanto accaduto con Balotelli: “non rinnego niente di quello che ho detto di Mario, ho tantissima voglia di voler utilizzare le sue caratteristiche. Con Balotelli è successo quello che mi è capitato in passato, io pretendo grande ritmo e intensità negli allenamenti, quando non succede preferisco cambiare e rendere l’allenamento “allenante”. Lui non lo ha fatto ed è stato fatto da parte. Non mi va né di minimizzare, né di gonfiare. Per me sarà determinante utilizzare tutti, poi io posso arrivare a un certo punto“.

